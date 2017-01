Próximo leilão de áreas de petróleo terá foco na "margem leste", diz ANP

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A décima terceira rodada de licitação de blocos exploratórios de petróleo deverá ter foco na chamada "margem leste" do país, disse nesta segunda-feira a diretora-geral da Agencia Nacional do Petróleo, Gas Natural e Biocombustíveis (ANP), Magda Chambriard.

Um primeiro estudo com recomendações para a realização da rodada já foi enviado ao governo, segundo a diretora-geral.

"O foco é a margem leste, que vai do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte", afirmou Magda a jornalistas, ao sair de solenidade de comemoração dos 10 anos da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).