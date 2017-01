PSB homenageia Campos na TV, Lula e Aécio também lembram socialista

"Nós temos uma tarefa. Não desanimar, animar muitos outros a cumprirmos uma grande união no Brasil em torno de um valor central, que é o povo brasileiro e o futuro do nosso país", disse.

Os socialistas encerraram o programa com a frase dita por Campos em entrevista ao Jornal Nacional na véspera da sua morte e tornada célebre após o seu trágico falecimento no acidente aéreo em Santos, na última quarta-feira.

Enquanto Aécio falou ao homenagear o ex-governador, a quem chamou de amigo, coube a Lula prestar as homenagens no programa petista. Os dois sinalizaram compromisso com ideais defendidos por Campos.

"Colocar em prática as ideias e os ideais que tínhamos em comum será a melhor forma de celebrar a vida do grande governador, do pai, do marido, do amigo, do brasileiro Eduardo Campos", disse Aécio.