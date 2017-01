Marina subirá apenas em palanques que se sentir à vontade, diz líder do PSB

BRASÍLIA (Reuters) - O PSB não irá constranger a ex-senadora Marina Silva, que será confirmada na quarta-feira a assumir o comando da chapa presidencial após a morte de Eduardo Campos, a subir em palanques em que não se sentir à vontade, afirmou o líder da bancada no Senado e candidato ao governo do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, nesta terça-feira.

O PSB fechou, ainda sob a direção de Campos, alianças locais que provocaram rusgas com a então candidata a vice, Marina Silva. Em São Paulo, por exemplo, há acordo com o PSDB de Geraldo Alckmin, e no Rio de Janeiro com Lindbergh Farias, do PT.