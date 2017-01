Ministro Paulo Bernardo vê tendência de 2º turno entre Dilma e Marina

Por Jeferson Ribeiro e Leonardo Goy

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, acredita que a eleição presidencial será decidida num segundo turno entre a presidente Dilma Rousseff, que concorre à reeleição pelo PT, e a candidata do PSB, Marina Silva.

"Minha opinião não é a mesma de alguns companheiros meus do partido e do governo. Eu acho que a Marina vai ser mais forte que o Aécio (Neves, candidato do PSDB)", disse à Reuters na terça-feira o ministro, que é petista como a presidente.

"Acho que a tendência é se tiver segundo turno, e tudo indica que vai ter segundo turno, vai ser com ela (Marina)", acrescentou.

Marina Silva foi escolhida para disputar a Presidência pelo PSB no lugar de Eduardo Campos, que morreu em um trágico acidente aéreo em Santos na semana passada. A oficialização de sua candidatura ocorre na quarta-feira.

Pesquisa do Datafolha divulgada na madrugada de segunda-feira mostrou Dilma com 36 por cento das intenções de voto, seguida por Marina com 21 por cento e Aécio com 20 por cento.

Apesar de projetar esse cenário de disputa entre Dilma e Marina, o ministro afirmou que é preciso esperar um pouco para ver que discurso o PSB adotará na campanha e como Marina vai se comportar nos debates.

"O (Eduardo) Giannetti, que é o candidato a ministro da Fazenda dela, está dizendo que não tem diferença na área econômica entre ela e o Aécio", disse Bernardo em referência às recentes apresentações do economista, que é o principal expoente da área econômica da campanha do PSB.