Hamas diz ter lançado foguetes em poço de gás offshore de Israel

O braço armado do Hamas, envolvido em uma guerra de seis semanas com Israel, declarou em seu site ter lançado dois foguetes contra o poço de gás Noa, de propriedade da Nobel Energy e da Delek .

Embora o Noa esteja tecnicamente dentro do alcance dos projéteis do Hamas, as armas não têm precisão e as chances de atingirem uma plataforma relativamente pequena no mar são extremamente baixas.