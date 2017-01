Dólar sobe 0,57% ante o real após Fed reconhecer melhora em emprego

Segundo a ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), o banco central norte-americano tem sido surpreendido pela velocidade da recuperação do mercado de trabalho do país, mas não quer antecipar a planejada alta dos juros até que a melhora se mostre mais convincente.

Mesmo assim, investidores viram no documento sinais de que o aumento dos juros pode vir mais cedo do que o esperado, o que poderia atrair capitais atualmente aplicados em outros países, como o Brasil. Essa perspectiva já havia ganhado força nesta semana após dois dias de dados fortes sobre o mercado imobiliário dos Estados Unidos.

O dólar firmou-se em alta ante o real após quatro sessões de queda. A divisa dos EUA também subia contra outras moedas, como o euro, mas o movimento no Brasil foi menos intenso do que em outros mercados emergentes.

De acordo com analistas, isso se deve aos recentes sinais de que, com a entrada da ex-senadora Marina Silva (PSB) na disputa eleitoral, a presidente Dilma Rousseff (PT), criticada pelos mercados, não deve vencer as eleições de outubro no primeiro turno.