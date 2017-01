SAIBA MAIS-Propostas da candidatura Marina Silva para a economia

SÃO PAULO (Reuters) - Os assessores da nova candidata do PSB à Presidência da República, Marina Silva, prometem para a área econômica uma abordagem mais ortodoxa e mais favorável ao mercado do que a adotada pela presidente Dilma Rousseff.

O economista Eduardo Giannetti da Fonseca, principal assessor econômico de Marina desde a campanha presidencial de 2010, tem classificado a plataforma econômica da ex-senadora como muito similar a do candidato do PSDB, Aécio Neves, com quem está empatada tecnicamente na mais recente pesquisa eleitoral do Datafolha.