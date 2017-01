Honda modificará Fit para impulsionar nota em teste e faz recall de 12 mil carros

DETROIT, 20 Ago (Reuters) - Os primeiros 12 mil compradores norte-americanos de modelos Honda Fit 2015 serão convidados a reequipar seus veículos para conseguir as melhores notas do Instituto de Seguros para Segurança em Estradas (IIHS, na sigla em inglês), disseram a Honda e a IIHS nesta quinta-feira.

A medida, que não é um recall de segurança alinhado com reguladores de segurança dos Estados Unidos, tem como objetivo permitir que todos os carros Fit com ano-modelo 2015 recebam mesmos e mais fortes para-choques frontais presentes nos carros fabricados após o dia 9 de junho, quando a Honda alterou o modo como eram fabricados, disse Chuck Thomas, engenheiro chefe para segurança veicular da Honda nos EUA.

A Honda disse que informará os 12 mil proprietários de carros Fit no final de setembro para que levem os carros para concessionárias para a troca e modernização.

O lançamento da versão 2015 do Fit foi postergado e o carro não encontrou uma recepção firme com consumidores norte-americanos. Até julho, as vendas de Fit acumulavam queda de 12 por cento ante o ano anterior.