Marina reitera que manterá "compromissos programáticos" de Campos

BRASÍLIA (Reuters) - A candidata do PSB à Presidência da República, Marina Silva, reiterou nesta quinta-feira que pretende manter os compromissos assumidos por Eduardo Campos, morto em trágico acidente de avião na semana passada.

Marina, que foi formalizada como a candidata do partido na quarta-feira, tendo como vice o líder da bancada do PSB na Câmara dos Deputados, Beto Albuquerque (RS), reuniu-se nesta quinta-feira, em Brasília, com dirigentes dos partidos que compõem a coligação.