Sinopec planeja IPO de US$1,5 bi em Hong Kong de unidade de serviços petrolíferos

HONG KONG (Reuters) - A China Petroleum & Chemical Corp, mais conhecida como Sinopec, está planejando uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em Hong Kong de 1,5 bilhão de dólares para sua unidade de serviços para campos petrolíferos no primeiro semestre de 2015, afirmaram pessoas próximas do tema.

Bancos de investimento foram convidados recentemente a fazer propostas para os mandatos do IPO, que espera-se que sejam definidos nos próximos meses, acrescentaram as pessoas.

A SOSC foi estabelecida em uma reestruturação do grupo em 2012 no mesmo momento que a Sinopec Engineering. A unidade de engenharia abriu capital em Hong Kong no ano passado, levantando 14 bilhões de dólares de Hong Kong (1,8 bilhão de dólares).