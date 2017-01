PSB aponta Erundina para coordenar campanha de Marina

RIO DE JANEIRO, 22 Ago (Reuters) - A deputada federal Luiza Erundina foi nomeada pelo PSB para ser a coordenadora-geral da campanha à Presidência de Marina Silva no lugar de Carlos Siqueira, que deixou o posto depois que a ex-ministra do Meio Ambiente substituiu Eduardo Campos como candidata do partido.

Marina filiou-se ao PSB em outubro do ano passado, no último dia permitido por lei para que candidatos que pretendiam disputar a eleição deste ano se filiassem a algum partido.

Após sua entrada e de boa parte de seu grupo político no PSB, Marina disse que ela e seus partidários tinham data para sair do partido e que pretendia se dedicar à oficialização da Rede.

A ex-senadora se opôs a algumas das alianças regionais firmadas pelo PSB, como a feita em São Paulo com o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e a fechada no Rio de Janeiro, com o candidato do PT ao governo do Estado, Lindbergh Farias.