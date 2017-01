Campanha de Dilma mostra Brasil "virtual", diz Aécio

Segundo Aécio, o Brasil precisa voltar a crescer de forma vigorosa e sustentável e elevar a taxa de investimento dos atuais cerca de 18 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) para 24 por cento ao fim do próximo mandato, o que o tucano estabeleceu como compromisso em um eventual governo para que o mercado de trabalho volte a gerar postos.

"Precisamos de crescimento, o país que não cresce não gera empregos. É uma falácia o governo dizer que nós temos pleno emprego no Brasil", disse o tucano a jornalistas, em uma associação de reabilitação física no Rio de Janeiro.

Aécio voltou a criticar as políticas econômicas e fiscal do governo Dilma, o aparelhamento do Estado e atacou a administração do PT.