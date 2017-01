Dólar sobe 0,5% ante real por tensões na Ucrânia e Yellen

O movimento também refletiu o pronunciamento da chair do Federal Reserve, Janet Yellen, que sustentou apostas de que a alta dos juros dos EUA pode estar mais próxima do que se espera.

A moeda norte-americana subiu 0,53 por cento, a 2,2804 reais na venda, após chegar a 2,2846 reais na máxima do dia.

"Parece que o risco geopolítico vai continuar a gradualmente se intensificar", afirmou o estrategista sênior de câmbio para mercados emergentes do Scotiabank, Eduardo Suarez.

Mais tarde, durante discurso em conferência de bancos centrais em Jackson Hole, nos EUA, Yellen mencionou a ociosidade no mercado de trabalho e pediu uma postura "pragmática" de política monetária, permitindo que as autoridades avaliem dados sem se comprometer com uma trajetória pré-determinada para os juros.