EUA protestam contra interceptação de avião por caça da China

O secretário de imprensa do Pentágono, contra-almirante John Kirby, declarou que os EUA apresentaram um protesto diplomático formal a Pequim por conta do incidente, ocorrido 215 quilômetros ao leste da Ilha Hainan, sede de uma base de submarinos chineses.

Kirby disse que o caça chinês passou pelo avião antissubmarino e de reconhecimento P-8 Poseidon várias vezes, cruzando-o por cima e por baixo. Em certo momento, o caça emparelhou as asas dos dois aviões a uma distância de nove metros e depois deu um giro de 360 graus por cima do avião norte-americano.

“O caça chinês ainda passou o nariz do P-8 a um ângulo de 90 graus, com sua barriga virada para o P-8, acreditamos que para mostrar suas armas”, afirmou Kirby.

“Este tipo de comportamento não só não é profissional, é perigoso”, disse. “E certamente não está de acordo com o tipo de relacionamento militar bilateral que gostaríamos de ter com a China."

Os 24 tripulantes norte-americanos ficaram detidos por 11 dias até Washington se desculpar pelo incidente, que azedou as relações entre os dois países no início do primeiro mandato do presidente George W. Bush.