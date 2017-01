Marina afirma que presidente da República não deve ser "propriedade de um partido"

SÃO PAULO (Reuters) - A nova candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, afirmou nesta sexta-feira que terá apenas um mandato de quatro anos se for eleita e disse que um presidente da República não deve ser tratado "como propriedade de um partido".

A ex-senadora, que assumiu a cabeça da chapa presidencial do partido após a morte de Eduardo Campos em um acidente aéreo, se declarou contra a reeleição e voltou a assegurar que o programa de governo será baseado no que já havia sido acertado com Campos.

Ao ser perguntada se permanecerá no PSB caso chegue ao Palácio do Planalto, Marina respondeu nesta sexta que o momento agora é de deixar que os líderes socialistas se "estabilizem" e se "reconectem" após a morte de Campos na semana passada.

Após a morte de Campos, pesquisa Datafolha divulgada no começo desta semana mostrou Marina em empate técnico com Aécio Neves (PSDB) no primeiro turno, mas numericamente à frente do tucano e atrás apenas da presidente Dilma Rousseff, que tenta a reeleição.