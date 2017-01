China executa oito por ataques "terroristas" em Xinjiang

XANGAI, 24 Ago (Reuters) - A China executou oito pessoas por ataques "terroristas" em sua região ocidental de Xinjiang, incluindo três deles que "idealizaram" um dramático acidente automotivo na praça de Tiananmen, na capital Pequim, em 2013, informou a imprensa estatal do país.

Xinjiang é tradicionalmente a terra dos muçulmanos Uighurs, que falam uma língua oriunda do turco, e a China atribuiu os ataques na província a separatistas islâmicos que buscam estabelecer um Estado independente chamado de Turquestão do Leste.

Grupos Uighur exilados e ativistas de direitos humanos dizem que as próprias políticas repressivas do governo em Xinjiang provocaram os distúrbios, uma acusação negada por Pequim.

Três entre os executados "idealizaram" o ataque de outubro de 2013 no coração da capital chinesa, afirmou a agência de notícias oficial Xinhua no sábado.

Cinco pessoas foram mortas e 40 ficaram feridas no incidente, quando um carro adentrou a praça no meio do povo e explodiu, pegando fogo.