Para Dilma, Petrobras não pode ser culpada por erros de ex-dirigentes

BRASÍLIA (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff, que concorre à reeleição, disse neste domingo que a Petrobras PETR4.SA não pode ser culpada por erros que tenham sido cometidos por ex-dirigentes da estatal e evitou comentar o acordo do ex-diretor da empresa Paulo Roberto da Costa para fazer uma delação premiada no inquérito da operação Lava Jato da Polícia Federal.

Costa teria fechado um acordo com a PF e o Ministério Público para dar informações que podem ajudar nas investigações, que analisam superfaturamento e desvio de dinheiro em contratos de empreiteiras com a estatal.

"O Brasil e nós todos temos de aprender que se pessoas cometeram erros, malfeitos, crimes, atos de corrupção, isso não significa que as instituições tenham feito isso", disse a presidente a jornalistas ao ser questionada se temia que a imagem da empresa pudesse ser afetada com as revelações que Costa pode fazer durante a delação.