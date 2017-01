Para Aécio, pesquisas mostrarão quadro mais real só em setembro

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, afirmou nesta segunda-feira que as pesquisas de opinião de setembro vão mostrar um quadro eleitoral mais realista e sem o impacto da morte de Eduardo Campos.

"Daqui a 15 a 20 dias vamos ter um quadro um pouco mais real", disse ele em entrevista a rádio de um comércio popular do Saara no centro do Rio. "Todas (as pesquisas) ainda têm o impacto do acidente que vitimou o Eduardo."