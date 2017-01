Autoridades de EUA e China se reúnem após interceptação de jato norte-americano

WASHINGTON (Reuters) - Autoridades militares dos Estados Unidos e da China vão manter conversações sobre regras de comportamento no Pentágono na quarta-feira e quinta-feira, disse um oficial dos EUA, dias depois que os norte-americanos denunciaram uma interceptação "perigosa" feita por um jato chinês a um avião de patrulha da Marinha dos EUA.

Na terça-feira passada, um piloto de um caça chinês fez manobras acrobáticas em torno do avião antissubmarino e de reconhecimento P-8 Poseidon, cruzando-o por cima e por baixo, em espaço aéreo internacional sobre o Mar do Sul da China, disse o Pentágono.

Apesar das discussões desta semana terem sido agendadas muito antes do incidente recente, os temas a serem tratados estão no cerne das preocupações dos EUA sobre o comportamento militar chinês: de que uma provocação chinesa poderia levar a uma crise mais ampla provocada por um erro de cálculo militar no território em disputa.