Burger King comprará canadense Tim Hortons por US$11,5 bi

TORONTO (Reuters) - O Burger King anunciou nesta terça-feira planos para comprar a rede canadense de lojas de café e donuts Tim Hortons por 12,61 bilhões de dólares canadenses (11,53 bilhões de dólares), num acordo em dinheiro e ações para criar o terceiro maior grupo mundial de restaurantes de fast-food.

Com vendas anuais combinadas de cerca de 23 bilhões de dólares, mais de 18 mil restaurantes em 100 países e duas marcas fortes e independentes, a nova companhia terá uma ampla presença global e um potencial significativo de crescimento, disseram as companhias em um comunicado.

As companhias tinham dito no domingo que estavam em conversas para uma fusão, o que fez com que as ações de ambas saltassem na segunda-feira.

O negócio marca a mais recente ofensiva no mundo dos negócios da 3G Capital, holding de investimentos sediada em Nova York que controla o Burger King. A 3G é liderada pelo bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann e tem ainda como co-fundadores Carlos Alberto Sicupira, Marcel Hermann Telles e Roberto Thompson Motta.

Pelos termos do negócio anunciado nesta terça, os acionistas da Tim Hortons receberão 65,50 dólares canadenses em dinheiro e 0,8025 ação na nova companhia por cada um de seus papéis. Com base no fechamento na segunda-feira, o acordo coloca o preço do papel da Tim Hortons em 94,05 dólares canadenses, um prêmio de quase 37 por cento sobre o valor no encerramento na bolsa de Toronto na sexta-feira.

Após a transação, a 3G Capital terá cerca de 51 por cento da empresa combinada, contra os cerca de 70 por cento que possui atualmente do Burger King.

Os atuais presidente do Conselho, Alex Behring, e presidente-executivo do Burger King, Daniel Schwartz, terão os mesmos cargos na empresa combinada. O presidente-executivo da Tim Hortons, Marc Caira, será vice-presidente do Conselho.

A companhia terá sede no Canadá, seu maior mercado.