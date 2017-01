Marina aposta em discurso de união e quer diálogo com outros partidos

BRASÍLIA (Reuters) - A candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, aproveitou o programa de rádio e TV nesta terça-feira para reforçar seu discurso de que o país precisa de união e que pretende dialogar com outros partidos.

"É preciso uma mudança na política, na relação com o Congresso (Nacional), e com a sociedade. Nós vamos chamar pessoas honestas e competentes. Vamos dialogar com os partidos", disse Marina no programa eleitoral desta tarde.