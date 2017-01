Marina supera Aécio em 10 pontos no 1º turno e venceria Dilma no 2º turno, diz Ibope

SÃO PAULO (Reuters) - A primeira pesquisa Ibope com Marina Silva oficialmente na corrida presidencial mostrou a candidata do PSB próxima da líder Dilma Rousseff no primeiro turno e vencendo a petista na segunda rodada com uma margem de 9 pontos percentuais.

Na sondagem, divulgada no site do jornal O Estado de S.Paulo nesta terça-feira, Dilma tem 34 por cento das intenções voto no primeiro turno, seguida de perto por Marina, com 29 por cento, e Aécio Neves (PSDB), com 19 por cento. A margem de erro da pesquisa é 2 pontos percentuais.

A pesquisa Ibope anterior, realizada no início do mês, antes da morte de Eduardo Campos num acidente aéreo, tinha Dilma com 38 por cento, Aécio com 23 por cento e o então candidato do PSB num distante terceiro lugar, com apenas 9 por cento.

Nas simulações de segundo turno no novo levatamento, Marina derrotaria Dilma por 45 a 36 por cento, enquanto a petista venceria o tucano por 41 a 35 por cento. Na pesquisa anterior, Dilma venceria Aécio por 42 a 36 por cento e Campos por 41 a 29 por cento.

Os números da pesquisa divulgada nesta terça mostram que Marina encarna fortemente a terceira via e o desejo de mudança dos eleitores. Ela tirou votos de Dilma e Aécio e atraiu eleitores indecisos ou que planejavam votar em branco e anular o voto.

Outro dado bastante positivo para Marina é que ela tem a menor rejeição entre os três principais candidatos, de apenas 10 por cento, contra 36 por cento da presidente que busca a reeleição e 18 por cento de Aécio.

A única boa notícia para Dilma na nova pesquisa foi a oscilação para cima na avaliação do governo. A ótima/boa passou para 34 por cento, ante 32 por cento, e a ruim/péssima foi a 29 por cento, ante 31 por cento. Ambas variações estão, contudo, no limite da margem de erro.

A primeira pesquisa após a morte de Campos, mas antes da oficialização da candidata do PSB, realizada pelo Datafolha, mostrava no primeiro turno Dilma com 36 por cento, Marina com 21 por cento e Aécio com 20 por cento. Na simulação de segundo turno já mostrava a candidata do PSB em vantagem numérica sobre a petista, mas no limite da margem de erro, com 47 a 43 por cento.

O Ibope ouviu 2.506 pessoas entre 23 e 25 de agosto, em 175 municípios de todas as regiões do Brasil.