Ibope mostra Marina com força; campanhas de Dilma e Aécio tentam minimizar impacto

SÃO PAULO/BRASÍLIA (Reuters) - A candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, confirmou sua força na pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira, assumindo uma posição bastante favorável no cenário eleitoral, enquanto as campanhas de Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB) tentavam minimizar o resultado desfavorável.

O Ibope colocou Marina em segundo lugar no primeiro turno, 10 pontos à frente de Aécio, e derrotando com folga Dilma na simulação de segundo turno.

“Marina entrou em uma faixa do eleitorado que está cansado da polaridade PT-PSDB”, disse o cientista político do Insper Carlos Melo, afirmando que a ex-senadora se beneficiou da comoção gerada pela morte do então candidato do PSB, Eduardo Campos, mas não vendo isso como preponderante.