Marina supera Aécio em 12 pontos no 1º turno e venceria Dilma e Aécio no 2º turno, diz CNT/MDA

BRASÍLIA (Reuters) - A candidata à Presidência Marina Silva (PSB) obteve 28,2 por cento das intenções de voto no primeiro turno, ante 34,2 por cento da presidente Dilma Rousseff (PT) e 16 por cento de Aécio Neves (PSDB), mostrou pesquisa CNT/MDA divulgada nesta quarta-feira, que indicou ainda vitória da ex-ministra sobre os dois adversários em um eventual segundo turno.

De acordo com a pesquisa, o primeiro levantamento do instituto MDA feito após a oficialização da candidatura da ex-ministra e encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), num eventual segundo turno entre Dilma e Marina, a candidata do PSB venceria por 43,7 por cento a 37,8 por cento.

Em um segundo turno disputado entre Marina e Aécio, a ex-ministra também venceria, com 48,9 por cento contra 25,2 por cento do tucano.

Em simulação de segundo turno entre Dilma e Aécio, a presidente que busca a reeleição ganharia com 43 por cento ante 33,3 por cento do tucano, segundo a pesquisa.

O levantamento divulgado nesta quarta é o primeiro CNT/MDA desde que Marina assumiu a candidatura do PSB no lugar de Eduardo Campos, morto em um acidente aéreo em 13 de agosto, em Santos (SP). Campos aparecia em um distante terceiro lugar nas pesquisas para a eleição de outubro.

Pesquisa Ibope divulgada na terça-feira já havia mostrado Marina em segundo lugar com 10 pontos de vantagem sobre Aécio no primeiro turno, com Dilma na primeira posição. O levantamento também mostrou a ex-ministra vencendo a atual presidente em um eventual segundo turno. [ID:nL1N0QX0KN]

De acordo com a pesquisa CNT/MDA, as avaliações positiva e negativa do governo Dilma permaneceram estáveis em relação a levantamento feito entre 8 e 12 de agosto, com 33,1 por cento avaliando positivamente e 28,8 por cento negativamente agora, ante 33,2 por cento e 28,9 por cento, respectivamente.

A aprovação pessoal de Dilma foi de 47,4 por cento, ante 48,8 por cento no início de agosto, e a desaprovação ficou em 47,4 por cento, ante 47,6 por cento.

Para a pesquisa, foram entrevistadas 2.002 pessoas, em 137 cidades das cinco regiões do país, entre os dias 21 e 24 de agosto, segundo a CNT. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos.