Michael Keaton abre Festival de Cinema de Veneza com "Birdman"

O filme do diretor mexicano Alejandro Iñárritu levou o peso das celebridades que Veneza, o festival de cinema mais antigo do mundo, precisa para não ser posto de escanteio pelo evento de Cannes, mais glamuroso e realizado em maio, e o encontro de poderosos da indústria no Festival de Cinema de Toronto, que começa na semana que vem.

Conhecido por filmes mais alternativos como "Babel" e "21 Gramas", Iñárritu muda de marcha na nova produção, que também conta com Emma Stone como a filha de Keaton recém-saída de uma clínica de reabilitação em drogas, Naomi Watts como uma atriz desesperada para brilhar na Broadway e Edward Norton como inimigo do personagem de Keaton, Riggan Thomson.

A produção mais se parece com uma versão filmada de uma peça de teatro, já que na maior parte do tempo se passa em um palco e nos bastidores de um teatro da Broadway onde o personagem de Keaton espera reencontrar o sucesso com sua própria adaptação teatral de um conto do falecido escritor norte-americano Raymond Carver, “Do Que Falamos Quando Falamos De Amor”.