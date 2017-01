Campanha de Dilma muda estratégia e passa a questionar Marina como candidata da 3ª via

BRASÍLIA (Reuters) - O comando da campanha da presidente Dilma Rousseff reúne-se nesta quarta-feira, em Brasília, para mudar a estratégia de campanha à reeleição da petista e, apesar de considerar uma tarefa difícil, tentará desconstruir a imagem de Marina Silva (PSB) como candidata da terceira via, disse à Reuters uma fonte do governo próxima aos coordenadores de campanha da petista.

O questionamento de Marina como a candidata da terceira via vai apontar para "contradições", explorando os acenos de Marina e sua campanha a nomes ligados ao PSDB, as alianças do partido e a postura de negação da política. A análise, no entanto, é que há pouco tempo para se descobrir as fragilidades da candidata.