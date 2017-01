Marina assume 2ª posição e venceria Dilma num 2º turno, mostra pesquisa CNT/MDA

BRASÍLIA (Reuters) - A candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, assumiu o segundo lugar da corrida presidencial, abrindo larga vantagem sobre Aécio Neves (PSB) e se aproximando da presidente Dilma Rousseff (PT) no primeiro turno, mostrou pesquisa CNT/MDA, que indicou ainda vitória da ex-ministra sobre os dois adversários em uma segunda rodada.

Se o segundo turno fosse entre a candidata do PSB e Aécio, a vitória seria ainda mais folgada: 48,9 por cento contra 25,2 por cento do tucano. Na simulação entre a petista e o tucano, a presidente que busca a reeleição ganharia por 43 a 33,3 por cento.

O levantamento, encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), é o primeiro do instituto MDA desde que Marina assumiu a candidatura do PSB no lugar de Eduardo Campos, morto em um acidente aéreo há duas semanas. Campos aparecia em um distante terceiro lugar nas pesquisas para a eleição de outubro.