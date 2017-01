Após queda em pesquisa e debate, Aécio vai reforçar que Marina é "salto no escuro"

Por Jeferson Ribeiro

BRASÍLIA (Reuters) - Sob pressão após a entrada da Marina Silva (PSB) na corrida eleitoral à Presidência, o candidato do PSDB, Aécio Neves, vai intensificar o discurso de que é a única escolha segura para fazer as mudanças que o país precisa e que a nova candidata é um "salto no escuro", sem deixar de lado as críticas ao governo.

Na véspera, durante o debate na Band, o tucano já deu a linha da nova estratégia da campanha ao dizer que o Brasil não suporta "novas aventuras, o improviso".

As pesquisas mais recentes mostraram o tucano perdendo eleitores para Marina, o que motivou uma mudança na estratégia inicial do PSDB, que era fazer uma campanha polarizando com o PT e a presidente Dilma Rousseff. Aécio caiu do segundo para o terceiro lugar, na corrida liderada por Dilma.

O alvo agora é duplo: os erros do governo e Marina.

"Cada vez mais, ele vai dizer que há três caminhos. O do atual governo, que tem cometidos graves erros, principalmente na economia; o da incerteza e do salto no escuro; e do da mudança com segurança que ele representa, principalmente porque o PSDB já governou o país e sabe como resolver os problemas", disse à Reuters um dos estrategistas da campanha nesta quarta-feira.

Na próxima semana, o tucano também já deve ingressar numa nova fase da propaganda na TV, atualmente focada na sua biografia e na sua gestão no governo de Minas Gerais.

"Vamos entrar na fase de debates de propostas e comparar com os adversários e isso já vai ajudar na comparação de projetos", disse essa fonte da campanha, sob condição de anonimato.