Dólar cai 0,82% e vai abaixo de R$2,25 após pesquisas eleitorais

A moeda norte-americana caiu 0,82 por cento, a 2,2456 reais na venda, após chegar a 2,2426 reais na mínima do dia. Trata-se do nível mais baixo de fechamento desde 30 de julho, quando terminou em 2,2427 reais.

Na véspera, o dólar já havia caído mais de 1 por cento com o mercado especulando sobre o resultado da pesquisa Ibope, divulgada após o fechamento dos negócios. A pesquisa mostrou Marina 10 pontos à frente de Aécio Neves (PSDB) no primeiro turno, mas ainda atrás de Dilma, e 9 pontos acima da presidente em um eventual segundo turno.

A queda do dólar ganhou força no fim da sessão, reagindo a um fluxo de entrada de divisas. Com isso, o dólar rompeu o suporte dos 2,25 reais e, segundo operadores, desencadeou uma série de operações de "stop-loss" -- vendas de divisa desencadeadas automaticamente com o objetivo de limitar perdas. Continuação...