Ibovespa fecha na máxima em 19 meses com apostas em mudança de governo

SÃO PAULO (Reuters) - O principal índice da Bovespa não sustentou os 61 mil pontos após os ajustes, mas fechou com pontuação máxima em 19 meses nesta quarta-feira, após pesquisas reforçarem um quadro mais difícil de reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT), com agentes também analisando o primeiro debate entre candidatos.

No calendário eleitoral, a candidata do PSB à Presidência confirmou força na pesquisa Ibope da véspera ao se aproximar da líder Dilma Rousseff no primeiro turno e vencendo a petista na segunda rodada com folga. O movimento confirmado em levantamento CNT/MDA nesta quarta-feira.