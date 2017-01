Aécio reitera que representa mudança segura e cobra clareza de adversários

O tucano tem adotado essa estratégia depois que pesquisas de intenção de voto mostraram a candidata do PSB à frente dele com ampla vantagem. Aécio também voltou a bater na tecla de que tem a melhor equipe para governar o país e cobrou clareza de propostas de seus adversários.

"Temos que respeitar, como eu respeito as outras candidaturas, mas eu não conheço com clareza qual o caminho que elas apresentam ao Brasil", disse o tucano em entrevista ao portal do jornal O Estado de S. Paulo na Internet.

"O modelo que eu represento é o caminho de uma transição segura para um regime fiscal e a política social que vai permitir ao Brasil reecontrar-se com seu destino e com suas esperanças."

Aécio procurou exaltar a equipe que está com ele na campanha eleitoral, depois de anunciar no debate da Band, na madrugada desta quarta, que se vencer as eleições terá o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga como ministro da Fazenda.