Dilma promete PEC para ampliar papel da União na segurança pública

BRASÍLIA (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff, que busca a reeleição pelo PT, prometeu nesta quarta-feira enviar ao Congresso uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para ampliar o papel do governo federal na articulação da área de segurança pública no país.

Ela disse ainda que o governo federal financiará a construção de centros de comando --que reúnem representantes de todas as forças de segurança--, como os que existem nas 12 capitais que serviram de sede para a Copa do Mundo.

Questionada sobre as pesquisas eleitorais, que mostram a candidata do PSB, Marina Silva, se aproximando dela na intenção de votos no primeiro turno e a derrotando numa segunda rodada, Dilma voltou a dizer que não comentaria os levantamentos e afirmou que a disputa está só no começo. Continuação...