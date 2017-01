Marina usa entrevista no JN para reforçar mensagem de união e passar imagem de conciliadora

BRASÍLIA (Reuters) - A candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, aproveitou entrevista na TV Globo nesta quarta-feira para reforçar sua promessa de que governará unindo o Brasil e tentar desmistificar que seja contrária aos transgênicos e intransigente.

A pergunta dirigida à presidenciável referia-se em parte à atuação de Albuquerque pela aprovação de medida provisória que autorizou o plantio de soja transgênica no país, ainda no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, quando Marina era ministra do Meio Ambiente e se posicionou contrária à proposta.