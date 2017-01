A aliados, Dilma afirma que Marina é candidata preferida do mercado financeiro

Por Jeferson Ribeiro

BRASÍLIA (Reuters) - Em reunião com presidentes dos partidos que compõem a aliança para a disputa da reeleição, a presidente Dilma Rousseff afirmou nesta quarta-feira que a nova candidata do PSB, Marina Silva, é a preferida do sistema financeiro e acredita que as duas disputarão o segundo turno.

Os aliados se dividiram na avaliação do novo quadro eleitoral, mas a maioria deles concordou com o diagnóstico de Dilma de que Marina será a concorrente do segundo turno, avaliando que o candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, está vendo seu eleitorado migrar para a candidata do PSB.

“A percepção dela é que a Marina é a candidata escolhida pelo mercado financeiro, principalmente pela defesa da autonomia do Banco Central. Ela (Dilma) acha que a Marina tomou o lugar do Aécio Neves (nesse segmento)”, disse à Reuters o presidente do PDT, Carlos Lupi.

“Ela acha que o Aécio está desmanchando e acredita que vai enfrentar a Marina (num eventual segundo turno)”, acrescentou.

Pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta quarta-feira, mostrou Dilma com 34,2 por cento das intenções de voto, seguida de Marina com 28,2 por cento e Aécio com apenas 16 por cento. [nL1N0QX103]

Na véspera, sondagem do Ibope mostrou quadro semelhante, com Dilma somando 34 por cento das intenções de voto, Marina com 29 por cento e Aécio com 19 por cento. Em ambas as pesquisas, num segundo turno entre Dilma e Marina, a ex-senadora sairia vencedora. [nL1N0QX03S]

O presidente do PT, Rui Falcão, evitou comentar detalhes da reunião com jornalistas na saída do Palácio da Alvorada. Afirmou apenas que o encontro serviu para analisar o cenário político e avaliar o debate entre os candidatos na Band na terça-feira.