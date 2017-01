Marina defende formalização de autonomia do BC e reavaliação de desonerações fiscais

BRASÍLIA (Reuters) - A candidata pelo PSB à Presidência, Marina Silva, defendeu na quarta-feira a institucionalização da independência do Banco Central e uma avaliação das desonerações fiscais realizadas pelo governo da presidente Dilma Rousseff, que tenta a reeleição pelo PT.

Segundo a ex-senadora, o compromisso de formalizar a autonomia do BC já havia sido assumido por Eduardo Campos, que comandava a chapa presidencial do PSB até sua morte trágica em um acidente de avião há duas semanas.

Mais cedo, o candidato do PSDB, Aécio Neves, garantiu independência do BC em um governo seu, mas não se comprometeu com sua formalização por lei. [nE6N0OJ02I]