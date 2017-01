Honda convoca 63.200 veículos para recall por defeito em airbag da Takata

TÓQUIO (Reuters) - A Honda está fazendo o recall de cerca de 63.200 veículos devido a um defeito em airbags fabricados pela Takata do lugar do motorista, o mais recente de uma série de recalls de airbags na indústria automotiva que afetaram quase 16 milhões de veículos até agora.

A companhia também está fazendo o recall de veículos em diversos países da Europa, América Latina e África, disse o porta-voz Teruhiko Tatebe. A montadora não está convocando para recall nenhum veículo na América do Norte, ele acrescentou.

Nos veículos afetados, o airbag da Takata do lado do motorista pode conter um sistema de enchimento que foi fabricado com uma peça incorreta, disse Tatebe.