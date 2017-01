"Preocupa muito" política monetária que poderia ser adotada por outro governo, diz Mantega

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta quinta-feira que "preocupa muito" a política monetária que pode ser feita por um outro governo, referindo-se à hipótese de vitória de um dos candidatos de oposição, dizendo que os juros poderiam virar "estratosféricos" diante do que ele disse estar sendo sinalizado neste momento da campanha eleitoral.

"Estão falando de política monetária que vai combater a inflação de forma radical e poderemos voltar a juros estratosféricos que tínhamos no passado, onde só o setor financeiro levava vantagem e a produção era prejudicada", afirmou o ministro a jornalistas ao comentar o projeto de lei orçamentária para 2015.

O comentário de Mantega ocorre num momento em que as pesquisas eleitorais mostram a liderança da presidente Dilma Rousseff (PT) ameaçada no primeiro turno e possibilidade de derrota no segundo turno para Marina Silva (PSB).