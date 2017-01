Rinaldi admite "tempestade" em início de trabalho na seleção após Copa

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Depois das derrotas marcantes na Copa do Mundo em casa, a seleção brasileira tem que estar preparada para enfrentar uma "tempestade" no início do trabalho do técnico Dunga e vitórias nos amistosos de setembro seriam um bom recomeço, avaliou nesta quinta-feira o coordenador de seleções, o ex-goleiro Gilmar Rinaldi.