Dilma diz que os “bons” são os que têm compromisso com distribuição de renda

BRASÍLIA (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff, que tenta a reeleição pelo PT, afirmou nesta quinta-feira que os “bons” são aqueles que têm compromisso com a maioria do povo brasileiro, em referência a declarações da adversária Marina Silva (PSB), também candidata à Presidência, e que é necessário combater a campanha de “mentira” nessas eleições.

As declarações de Dilma ocorreram em evento da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), em Brasília, na qual recebeu documento com 13 diretrizes relacionadas ao desenvolvimento rural e ainda a declaração de apoio da entidade à sua reeleição.

“Todas as pessoas podem ser boas ou podem ser más. Mas as boas pessoas podem não ter compromisso. A pessoa é muito boa, mas o compromisso dela é com outra coisa. Eu prefiro o bom com um compromisso com a maioria da população brasileira”, afirmou, ao ser questionada sobre declarações de Marina de que chamará as pessoas boas para governar o país, caso eleita.