Dólar fecha abaixo de R$2,24 pela primeira vez desde fim de julho por cena eleitoral

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em queda nesta quinta-feira, cotado abaixo de 2,24 reais pela primeira vez desde fim de julho, com investidores reforçando apostas na derrota da presidente Dilma Rousseff (PT) nas eleições de outubro.

A moeda norte-americana caiu 0,28 por cento, a 2,2393 reais na venda, após chegar a 2,2602 reais na máxima e a 2,2373 reais na mínima do dia. Foi a menor cotação de fechamento desde 29 de julho. Segundo dados da BM&F, o giro financeiro ficou em torno de 1,4 bilhão de dólares.

"O mercado está querendo passar o recado de que definitivamente não quer que a Dilma se reeleja e isso está batendo de frente com todos os fatores negativos desta sessão", disse o diretor de câmbio da corretora Pioneer, João Medeiros.

O dólar chegou a exibir altas mais expressivas no início dos negócios, refletindo o quadro global de aversão ao risco, após a Ucrânia acusar a Rússia de levar suas tropas para o sudeste ucraniano em apoio a rebeldes separatistas.

A moeda norte-americana também foi impulsionada na primeira parte do pregão por dados mostrando que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu mais que o esperado no segundo trimestre e que os pedidos de auxílio-desemprego no país recuaram pela segunda semana seguida.