Deutsche Telekom considera muito baixa oferta pela T-Mobile de U$35 por ação

Por Marina Lopes

(Reuters) - A Deutsche Telekom AG vê ofertas potenciais que valorizam sua unidade T-Mobile US Inc em 35 dólares por ação como sendo substancialmente muito baixas, disse uma pessoa familiarizada com o assunto nesta quinta-feira, contrariando um notícia da Bloomberg.

A agência de notícias Bloomberg divulgou mais cedo que a Deutsche Telekom está disposta a discutir ofertas pela T-Mobile por 35 dólares ou mais por ação, citando uma fonte.

A Deutsche Telekom rejeitou uma oferta da Iliad pela T-Mobile no início do mês.

A Deutsche Telekom não pode ser imediatamente contactada para comentar. Porta-vozes da T-Mobile e da Iliad recusaram-se a falar sobre a reportagem.

No início do mês, a Sprint desistiu de sua oferta pela T-Mobile de 40 dólares por ação depois de enfrentar uma oposição de reguladores que alertaram que queriam manter quatro competidores no mercado norte-americano.

A Deutsche Telekom obtém cerca de um terço de suas vendas e um quinto do lucro nos Estados Unidos, mas acredita que a T-Mobile não tem massa crítica, frequências e capital para competir com os líderes AT&T Inc e Verizon Communications Inc.