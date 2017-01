Polícia do Missouri é processada em US$40 milhões após protestos em Ferguson

Por Carey Gillam

(Reuters) - Um grupo de pessoas envolvidas nos tumultos em Ferguson, no Missouri, depois que um policial branco matou um adolescente negro, processou as autoridades locais nesta quinta-feira, alegando violações de direitos civis através de prisões e agressões de policiais com balas de borracha e gás lacrimogêneo.

No processo, aberto na Corte Distrital dos Estados Unidos para o distrito do leste do Missouri, consta que as forças policiais enfrentaram o protesto popular que começou com a morte do adolescente Michael Brown, de 18 anos, com "demonstrações militares de força" enfrentando cidadãos norte-americanos "como se eles fossem combatentes em uma guerra".

O processo busca um total de 40 milhões de dólares para seis demandantes, incluindo um garoto de 17 anos que estava com a mãe em um restaurante fast-food quando os dois foram presos. Cada um dos demandantes foi envolvido nas interações com a polícia no período entre 11 e 13 de agosto, diz o processo.

Os réus no processo são a cidade de Ferguson, o condado de St. Louis, o chefe de polícia de Ferguson Tom Jackson, o chefe da polícia do condado de St. Louis Jon Delmar, o policial de Ferguson Justin Cosmo, e outros policiais não identificados de Ferguson e do condado de St. Louis.

Nenhum dos departamentos de polícia ou governos municipais comentou o processo.

O processo aparece após duas semanas de tensão racial no subúrbio de Ferguson, onde o assassinato de Brown levou os manifestantes para as ruas. Algumas lojas foram saqueadas em manifestações noturnas, e a polícia respondeu com munições não letais e equipamentos militares para acabar com os tumultos.

Uma das demandantes no processo alega que ela e seu filho estavam em um restaurante McDonald's quando vários oficiais de polícia armados com rifles ordenaram que eles saíssem. De acordo com o processo, um policial a jogou no chão e a algemou. Ela e seu filho foram presos.