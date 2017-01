Marina defende marco regulatório "claro" para setor de cana

(Reuters) - A candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, defendeu nesta quinta-feira um marco regulatório "claro" para o setor de cana-de-açúcar em visita a uma feira deste segmento em Sertãozinho, no interior de São Paulo.

"Nós defendemos um marco regulatório com regras claras, para que se adquira confiança, para que se volte a ter coragem de fazer os investimentos, para que se continue como grandes produtores de álcool, de açúcar e o Brasil possa continuar gerando emprego, renda e melhorando a qualidade do meio ambiente", disse a candidata.

A visita de Marina a uma feira do setor de sucroalcooleiro, em uma região de São Paulo onde é forte o cultivo da cana-de-açúcar é uma tentativa de aproximação da candidata do PSB com o setor agrícola, que teve relação tumultuada com Marina quando ela foi ministra do Meio Ambiente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.