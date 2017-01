Dilma diz que recessão é momentânea e que PIB melhorará no 2º semestre

(Reuters) - A presidente Dilma Rousseff atribuiu ao grande número de feriados durante a Copa do Mundo o desempenho da economia brasileira no segundo trimestre, que entrou em recessão técnica.

Dilma disse que o resultado do Produto Interno Bruto, que encolheu 0,6 por cento no segundo trimestre ante o trimestre anterior, é momentâneo e que neste semestre a situação será distinta. [[nL1N0QZ0VP]

"O próximo trimestre, o segundo semestre do ano, nós teremos uma grande recuperação, o Brasil hoje tem todas as condições para conseguirmos uma grande retomada, nós estamos criando essas condições", disse a presidente, que concorre a reeleição pelo PT.

Dilma também apontou a influência do cenário econômico internacional no resultado. "Os únicos países que se saíram bem no segundo trimestre no mundo foram China, Estados Unidos e Reino Unido", afirmou a petista.