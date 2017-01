Marina reitera tripé e autonomia formal do BC, mas é mais vaga em outros temas econômicos

SÃO PAULO (Reuters) - A candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, reforçou nesta sexta-feira seu compromisso com o tripé macroeconômico e com a autonomia formal do Banco Central, mas foi mais vaga ao falar de outros temas econômicos, como de onde virá o financiamento para propostas para a saúde e qual o ajuste fiscal que pretende fazer se eleita.