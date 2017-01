ENTREVISTA-Correios pavimenta internacionalização e quer foco em logística e serviços

SÃO PAULO (Reuters) - A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos se prepara para ser uma multinacional e estrear nos Estados Unidos e na China até 2015, como parte do plano para diversificar receitas, disse o presidente da estatal federal, Wagner Pinheiro.

De olho no avanço de concorrentes no mercado doméstico de encomendas, a maior empresa de logística da América Latina está perto de estrear projetos que incluem forte ampliação de serviços financeiros e de telefonia e expansão para fora do país.