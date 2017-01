Na TV, Aécio diz que é ele quem pode fazer as mudanças desejadas e não Marina

SÃO PAULO (Reuters) - O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, partiu para o ataque em seu programa de TV e disse que ele é a pessoa capaz de fazer a mudança acontecer e não a presidenciável do PSB, Marina Silva.

“Hoje, você que quer mudar tem dois principais caminhos, a Marina e eu. Eu respeito a Marina, ela também é uma pessoa com boas intenções”, disse Aécio no horário eleitoral obrigatório na TV, referindo-se ao desejo de mudança expresso pela grande maioria da população nas pesquisas eleitorais.

“Mas a gente já viu que para mudar tudo que está errado é preciso muito mais que isso. Para governar, para fazer acontecer, é preciso ter uma equipe sólida, ideias já testadas e, principalmente, força política para fazer a mudança acontecer de verdade”, acrescentou. "Sem experiência, sem força política, o sistema engole as boas intenções da noite para o dia."

Pesquisa Datafolha divulgada na noite de sexta-feira mostrou Aécio com apenas 15 por cento das intenções de voto, bem atrás de Marina, agora empatada com Dilma Rousseff (PT), com 34 por cento.