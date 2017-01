Simon vence Ferrer e protagoniza primeira zebra do Aberto dos EUA

NOVA YORK (Reuters) - O francês Gilles Simon produziu a primeira zebra na chave masculina do Aberto dos EUA ao eliminar o quarto cabeça-de-chave David Ferrer, da Espanha, com parciais de 6-3, 3-6, 6-1 e 6-3 para avançar à quarta rodada da competição, neste domingo de sol quente no complexo Flushing Meadows, em Nova York.

Com a derrota, Ferrer se tornou o primeiro top 10 do ranking a se despedir prematuramente do torneio, ao passo que Simon avançou para encarar o vencedor do duelo entre grandes sacadores, Marin Cilic, da Croácia, e Kevin Anderson, da África do Sul, que ainda neste domingo.

Bem descansado, Ferrer, que se beneficiara da desistência do australiano Bernard Tomic na rodada anterior, com uma lesão no quadril, começou muito mal a partida deste domingo, mas ainda se esforçou para vencer a segunda parcial.

No entanto, ao final do duelo de quase três horas, o que se via era um Ferrer castigado pelo cansaço e pelo suor. Simon, muito mais inteiro, pôs ponto final no jogo no terceiro match point que teve à disposição.

"David está sempre lutando até o fim", disse Simon, cabeça-de-chave de número 26 no Aberto dos EUA e que conquistou, neste domingo, apenas sua segunda vitória em sete partidas contra o espanhol. "Ele havia me vencido cinco vezes e eu uma, e ele havia me destruído nessas cinco vezes. Simplesmente me mantive relaxado hoje, não tinha nada a perder."

"Tive um bom início de torneio e daqui em diante você sabe como é...", disse o tenista.