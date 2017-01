Vendas de carros na França caem com demanda fraca em agosto

PARIS, 1 Set (Reuters) - As vendas de carros na França caíram 3 por cento em agosto, um mês sazonalmente fraco de férias, informou a principal associação da indústria automotiva do país nesta segunda-feira.

Os emplacamentos caíram para 83.340 carros, com uma baixa de 10,7 por cento da Renault liderando a queda. As vendas da PSA Peugeot Citroën caíram em linha com o mercado.

A França está ficando para trás de uma recuperação frágil na Europa como um todo, onde as vendas de carro subiram 6,2 por cento no primeiro semestre do ano. Os dados de vendas na Europa para julho e agosto devem ser publicados em 17 de setembro.

"Os consumidores estão se segurando antes de trocar seus carros", disse Flavien Neuvy, chefe de projeções para o mercado automotivo na Cetelem, uma divisão de financiamento de vendas do BNP Paribas.

"O contexto econômico moroso continua a pressionar e, embora agosto não seja muito representativo, ainda estamos 20 por cento abaixo dos níveis pré-crise".

Os emplacamentos na França no acumulado do ano subiram 1,6 por cento, segundo a CCFA. Quando ajustado pela perda de um dia útil em comparação a agosto de 2013, as vendas cresceram 1,8 por cento no mês passado.