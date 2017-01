Brasil tem novo superávit comercial em agosto e reverte déficit do ano

Por Luciana Otoni

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil registrou em agosto superávit comercial de 1,168 bilhão de dólares, no sexto resultado mensal positivo seguido, levando o saldo acumulado a ficar superavitário pela primeira vez no ano, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pelo governo.

O resultado, que veio bem acima do esperado por especialistas, foi influenciado pela venda de uma plataforma de extração de petróleo, no valor de 1,1 bilhão de dólares.

Apesar de ter sido o pior resultado para meses de agosto desde 2001, o superávit superou as estimativas de especialistas consultados pela Reuters, que esperavam saldo positivo de 300 milhões de dólares, de acordo com a mediana das projeções.

Com o resultado de agosto, a balança comercial passou a apresentar superávit de 249 milhões de dólares no ano, ante um déficit de 3,752 bilhões de dólares no período de janeiro a agosto de 2013.

Em agosto, as exportações somaram 20,465 bilhões de dólares, alta de 0,1 por cento frente a igual mês de 2013 pela média diária das operações, disse o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, nesta segunda-feira.

No ano, as exportações somam 154 bilhões de dólares, recuo de 0,5 por cento ante o mesmo período de 2013, pela média diária das operações. As exportações no período foram afetadas pela queda no preço de venda de importantes commodities, como o minério de ferro, e retração das vendas para importantes mercados consumidores de produtos brasileiros, como a Argentina.

De janeiro a agosto, os preços médios de venda de minério de ferro, soja em grão e milho recuaram 15 por cento, 4,2 por cento e 25,9 por cento, respectivamente, ante o mesmo período do ano passado.